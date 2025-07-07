Украина думает над санкциями против китайских компаний, чьи детали нашли в "шахедах"
Украина изучает возможность введения санкций против китайских компаний, детали которых были обнаружены в ударных беспилотниках, которыми Россия атакует Украину. Об этом журналистам сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает Суспільне.
Чиновник сообщил, что в России наблюдается тенденция к увеличению производства вооружений, и это было бы невозможно без поставок из Китая.
По словам Власюка, Киев собирает и передает эти данные Пекину, однако ответа на вопрос, почему Китай не запрещает экспорт в РФ, – нет.
По этой причине Украина сейчас изучает возможность введения санкций Совета нацбезопасности и обороны против соответствующих китайских компаний, пояснил чиновник.
"Китай уважает санкции, в том числе и украинские. Ведь после того, как Украина их вводит, наши партнеры могут предпринять аналогичные шаги", – заявил уполномоченный президента.
Он отметил, что даже санкции со стороны небольшого числа стран могут сделать компании из Китая "токсичными" – то есть с ними "больше никто не будет работать".
Власюк считает, что это поможет предотвратить или, по крайней мере, уменьшить экспорт соответствующих деталей для российского военно-промышленного комплекса.
Чиновник добавил, что в ответ Москва стала меньше использовать комплектующие из Европы и Соединенных Штатов – на это, в том числе, повлияли уже действующие санкции стран-партнеров Украины.
Также, по словам чиновника, в 18-м пакете санкций Европейского Союза будут ограничения для двух китайских банков.
"В дальнейшем Украина будет просить международных партнеров ввести санкции против всех производителей и поставщиков критически важных компонентов, материалов и средств производства", – резюмировал уполномоченный президента.
- В мае внешняя разведка сообщила, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ. В июне ведомство заявило, что Кремль с помощью поставок из Китая планирует произвести до 2 млн FPV-дронов в течение 2025 года.
- Тем временем Китай продолжает отрицать информацию о поставках оружия России, в частности, официальный Пекин выступил с таким заявлением после саммита НАТО.
- 4 июля СБУ сообщила, что в "шахедах", которыми Россия атаковала Киев в ночь на 4 июля, были обнаружены компоненты китайского производства.