Украина думает над санкциями против китайских компаний, чьи детали нашли в "шахедах"

Киев собирает и передает Пекину данные о таких компаниях, однако тот не ответил, почему не запрещает экспорт в РФ, заявил уполномоченный Зеленского

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Украина изучает возможность введения санкций против китайских компаний, детали которых были обнаружены в ударных беспилотниках, которыми Россия атакует Украину. Об этом журналистам сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает Суспільне.

Чиновник сообщил, что в России наблюдается тенденция к увеличению производства вооружений, и это было бы невозможно без поставок из Китая.

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По словам Власюка, Киев собирает и передает эти данные Пекину, однако ответа на вопрос, почему Китай не запрещает экспорт в РФ, – нет.

По этой причине Украина сейчас изучает возможность введения санкций Совета нацбезопасности и обороны против соответствующих китайских компаний, пояснил чиновник.

"Китай уважает санкции, в том числе и украинские. Ведь после того, как Украина их вводит, наши партнеры могут предпринять аналогичные шаги", – заявил уполномоченный президента.

Он отметил, что даже санкции со стороны небольшого числа стран могут сделать компании из Китая "токсичными" – то есть с ними "больше никто не будет работать".

Власюк считает, что это поможет предотвратить или, по крайней мере, уменьшить экспорт соответствующих деталей для российского военно-промышленного комплекса.

Чиновник добавил, что в ответ Москва стала меньше использовать комплектующие из Европы и Соединенных Штатов – на это, в том числе, повлияли уже действующие санкции стран-партнеров Украины.

Также, по словам чиновника, в 18-м пакете санкций Европейского Союза будут ограничения для двух китайских банков.

"В дальнейшем Украина будет просить международных партнеров ввести санкции против всех производителей и поставщиков критически важных компонентов, материалов и средств производства", – резюмировал уполномоченный президента.