Україна думає над санкціями проти китайських компаній, чиї деталі знайшли у "шахедах"

Київ збирає та передає дані про такі компанії Пекіну, проте той не надав відповіді, чому не забороняє експорт до РФ, заявив уповноважений Зеленського

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Україна вивчає можливість запровадити санкції проти компаній з Китаю, чиї деталі знайшли в ударних безпілотниках, якими Росія атакує Україну. Про це журналістам повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Суспільне.

Посадовець розповів, що у Росії спостерігається тенденція до збільшення виробництва озброєнь, а це не було б можливо без постачань з Китаю.

За словами Власюка, Київ збирає та передає ці дані Пекіну, проте відповіді, чому Китай не забороняє експорту до РФ, немає.

Через це наразі Україна вивчає можливість запровадити санкції Ради нацбезпеки та оборони проти відповідних китайських компаній, пояснив чиновник.

"У Китаю є повага до санкцій, зокрема й українських. Адже після того, як Україна запроваджує їх, наші партнери можуть зробити аналогічні кроки", – заявив уповноважений президента.

Він зазначив, що навіть санкції від невеликої кількості держав можуть зробити компанії з Китаю "токсичними" – тобто надалі з ними "ніхто не буде працювати".

Власюк вважає, що це допоможе унеможливити або, принаймні, зменшити експорт відповідних деталей для російського військово-промислового комплексу.

Чиновник додав, що натомість Москва почала менше застосовувати складники з Європи та Сполучених Штатів – на це, зокрема, подіяли вже наявні санкції країн-партнерів України.

Також, зазначив посадовець, у 18-му пакеті санкцій Європейського Союзу будуть обмеження для двох китайських банків.

"Надалі Україна проситиме міжнародних партнерів запроваджувати санкції проти всіх виробників та постачальників критичних компонентів, матеріалів та засобів виробництва", – підсумував уповноважений президента.