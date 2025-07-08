Глава Єврокомісії: Китай де-факто сприяє військовій економіці Росії

Урсула фон дер Ляєн (Фото: x.com/vonderleyen)

Відносини Євросоюзу та Китаю мають будуватися на "тверезій оцінці нової реальності", зокрема, питанні підтримки Росії Пекіном. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на дебатах 8 липня у Страсбурзі.

На саміті, який відбудеться наприкінці липня, лідери ЄС мають намір порушити питання про "непохитну підтримку" Росії з боку Китаю.

"Ми знаємо, що непохитна підтримка Росії з боку Китаю створюють підвищену нестабільність та невпевненість у Європі. Ми можемо сказати, що Китай де-факто сприяє військовій економіці Росії, і ми не можемо з цим змиритися", – сказала глава Єврокомісії.

Вона нагадала, що завжди говорила про те, що визначальним фактором майбутніх відносин між ЄС та Китаєм стане те, як країна взаємодіє з війною Росії проти України.

І якщо Китай справді "захищає міжнародний порядок, заснований на правилах", як неодноразово заявляв, то він має "недвозначно засудити" російську агресію, заявила фон дер Ляєн.

"І якщо Китай заявляє, що захищає багатосторонність, то він має поважати правила та принципи міжнародної торгівлі, закріплені у Всесвітній торговій організації", – резюмувала вона.