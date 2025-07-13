Співробітники Служби безпеки України ліквідували двох агентів російських спецслужб, які днями у Києві вбили полковника Івана Воронича. Про це у відеокоментарі повідомив очільник СБУ Василь Малюк.

За його словами, вранці в неділю, 13 липня, СБУ проводила затримання членів бойової групи Федеральної служби безпеки Росії, які три дні тому вчинили вбивство співробітника спецслужби, полковника Воронича.

Малюк уточнив, що вони почали чинити опір.

"Був відповідний вогневий контакт. І вони були ліквідовані", – сказав глава СБУ.

Він подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції.

Пресслужба СБУ уточнила, що спецоперацією з розшуку особисто керував Малюк.

За інформацією слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб – чоловік і жінка. У Нацполіції уточнили, що вони були громадянами іншої держави.

Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня й маршрути пересування. Згодом окупант передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником.

Здійснивши вбивство полковника СБУ, кілери намагалися "залягти на дно". Але правоохоронці встановили їхнє місцеперебування у Київській області.