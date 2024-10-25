"Це кінець ООН". МЗС Литви відреагувало на візит Гутерреша до Росії

Ґабріелюс Ландсберґіс додав, що Литва не буде проти, якщо Антоніу Гутерреш вирішить піти у відставку

Ґабріелюс Ландсберґіс (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс назвав візит генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС до Росії "кінцем ООН". Відповідну заяву глава дипломатії зробив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Ландсберґіс опублікував знімок із саміту БРІКС, який проходив у російській Казані, на якому Гутерреш з усмішкою на обличчі тисне руку російському диктатору Володимиру Путіну.

"Це кінець ООН", – лаконічно підписав знімок міністр.

Згодом Ландсберґіс додав, що Литва не буде проти, якщо Гутерреш вирішить піти у відставку.

"Якщо Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити від цього", – написав він.

Раніше AFP із посиланням на неназваного співрозмовника повідомило, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Гутерреша до України після його поїздки на саміт БРІКС до Росії.