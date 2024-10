"Це кінець ООН". МЗС Литви відреагувало на візит Гутерреша до Росії

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс назвав візит генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС до Росії "кінцем ООН". Відповідну заяву глава дипломатії зробив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Ландсберґіс опублікував знімок із саміту БРІКС, який проходив у російській Казані, на якому Гутерреш з усмішкою на обличчі тисне руку російському диктатору Володимиру Путіну.

"Це кінець ООН", – лаконічно підписав знімок міністр.

Згодом Ландсберґіс додав, що Литва не буде проти, якщо Гутерреш вирішить піти у відставку.

"Якщо Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити від цього", – написав він.

Раніше AFP із посиланням на неназваного співрозмовника повідомило, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Гутерреша до України після його поїздки на саміт БРІКС до Росії.

