AFP: Зеленський відмовив Гутеррешу у візиті в Україну після його зустрічі з Путіним на БРІКС

Володимир Зеленський та Антоніу Гутерреш (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський нібито відхилив візит генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша до України після його поїздки на саміт БРІКС до Росії. Про це повідомляє AFP із посиланням на анонімного високопоставленого співрозмовника в адміністрації президента.

"Після Казані (Гутерреш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив візит. Тому Гутерреша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", — цитує слова співрозмовника видання Barrons.

У Міністерстві закордонних справ України напередодні двосторонніх переговорів Гутерреша з російським диктатором Володимиром Путіним розкритикували рішення генсека ООН відвідати саміт БРІКС. У відомстві зазначили, що він не був присутнім на Саміті миру у Швейцарії.

"Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише завдає шкоди репутації ООН", — йдеться у заяві від 21 жовтня.

23 жовтня у МЗС відреагували на підсумкову заяву саміту БРІКС і заявили, що "спроби Москви зазнали фіаско".

24 жовтня Зеленський відреагував на візит Гутерреша до Казані. Він заявив, що генсек ООН "вважав за краще спокуси" Росії.

25 жовтня стало відомо, що Гутерреш зустрівся із Путіним на полях саміту БРІКС. Вони обговорили, зокрема, і війну в Україні – генсек ООН висловив осуд.