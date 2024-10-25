AFP: Зеленский отказался принимать Гутерриша в Украине после встречи с Путиным на БРИКС

Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский якобы отклонил визит генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в Украину его поездки на саммит БРИКС в России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимного высокопоставленного собеседника в администрации президента.

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"После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани", — цитирует слова собеседника издание Barrons.

В министерстве иностранных дел Украины накануне двусторонних переговоров Гутерриша с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит БРИКС. В ведомстве указали, что он не присутствовал на мирном саммите в Швейцарии.

"Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только наносит ущерб репутации ООН", — говорится в заявлении от 21 октября.

23 октября в МИД отреагировали на итоговое заявление саммита БРИКС и заявили, что "попытки Москвы потерпели фиаско".

24 октября Зеленский отреагировал на визит Гутерриша в Казань. Он заявил, что генсек ООН "предпочел искушения" России.

25 октября стало известно, что Гутерриш встретился с Путиным на полях саммита БРИКС. Они обсудили в том числе и войну в Украине – генсек ООН выразил осуждение.