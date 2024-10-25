В ООН не подтвердили, что Зеленский отменил визит Гутерриша после поездки на БРИКС
В ООН не подтвердили, что визит генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в Украину был отменен Киевом. Об этом заявил спикер чиновника Фархан Хак в комментарии Общественном.
Пресс-секретарь не подтвердил, что Украина отменила визит Гутерриша из-за поездки последнего на саммит БРИКС в Казани РФ.
"Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Они [Зеленский и Гутерриш] обсудили визит во время встречи в сентябре", – заявил спикер.
Накануне французское агентство AFP со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину после его поездки на саммит БРИКС.
Ранее, 24 октября, Зеленский публично отреагировал на визит Гутерриша в Россию – президент заявил, что генсек ООН "предпочитал искушения в Казани".
Уже 25 октября стало известно, что Гутерриш встретился с диктатором Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС. Они обсудили, в частности, и войну в Украине – генсек ООН выразил осуждение.
- 20 октября стало известно, что президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС в Казань.
- 23 октября в Россию на саммит БРИКС прибыла турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом.
- 23 октября МИД Украины отреагировал на итоговую декларацию саммита БРИКС и заявил, что попытки Москвы потерпели фиаско.