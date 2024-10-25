В ООН не подтвердили, что Зеленский отменил визит Гутерриша после поездки на БРИКС

"Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время", – заявил спикер генсека организации

Антониу Гутерреш (Фото: JUSTIN LANE/EPA)

В ООН не подтвердили, что визит генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в Украину был отменен Киевом. Об этом заявил спикер чиновника Фархан Хак в комментарии Общественном.

Пресс-секретарь не подтвердил, что Украина отменила визит Гутерриша из-за поездки последнего на саммит БРИКС в Казани РФ.

"Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Они [Зеленский и Гутерриш] обсудили визит во время встречи в сентябре", – заявил спикер.

Накануне французское агентство AFP со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину после его поездки на саммит БРИКС.

Ранее, 24 октября, Зеленский публично отреагировал на визит Гутерриша в Россию – президент заявил, что генсек ООН "предпочитал искушения в Казани".

Уже 25 октября стало известно, что Гутерриш встретился с диктатором Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС. Они обсудили, в частности, и войну в Украине – генсек ООН выразил осуждение.

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