В ООН не підтвердили, що Зеленський скасував візит Гутерреша після поїздки на БРІКС
В ООН не підтвердили, що візит генерального секретаря організації Антоніу Гутерреша в Україну скасували з боку Києва. Про це заявив речник чиновника Фархан Хак у коментарі Суспільному.
Прессекретар не підтвердив, що Україна скасувала візит Гутерреша через поїздку останнього на саміт БРІКС у Казані РФ.
"Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Вони [Зеленський і Гутерреш] обговорили візит під час зустрічі у вересні", – заявив речник
Напередодні французька агенція AFP із посиланням на неназваного співрозмовника повідомила, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Гутерреша до України після його поїздки на саміт БРІКС.
Раніше, 24 жовтня, Зеленський публічно відреагував на візит Гутерреша до Росії – президент заявив, що генсек ООН "віддав перевагу спокусам у Казані".
Уже 25 жовтня стало відомо, що Гутерреш зустрівся з диктатором Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС. Вони обговорили, зокрема, і війну в Україні – генсек ООН висловив осуд.
- 20 жовтня стало відомо, що президент Бразилії скасував візит на саміт БРІКС у російську Казань.
- 23 жовтня в Росію на саміт БРІКС прибула турецька делегація на чолі з президентом країни Ердоганом.
- 23 жовтня МЗС України відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС і заявило, що спроби Москви зазнали фіаско.