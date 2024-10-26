Гутерреш після рукостискань з Путіним заявив, що закликав на БРІКС до миру в Україні
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш стверджує, що на саміті БРІКС у Казані закликав до "справедливого миру в Україні". Про це він написав у X після хвилі критики на його адресу.
"На сесії я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я підкреслив, що ми повинні скрізь підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав", – йдеться у повідомленні.
Гутерреш наголосив, що нібито прямо заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права, а також "наголосив на своїй рішучій підтримці укладення угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі, що є важливим для глобальної продовольчої безпеки".
- 24 жовтня президент Зеленський публічно відреагував на візит Гутерреша до Росії – президент заявив, що генсек ООН "віддав перевагу спокусам у Казані".
- 25 жовтня стало відомо, що Гутерреш зустрівся з Путіним на полях саміту БРІКС. Вони обговорили, зокрема, і війну в Україні.
- Французька агенція AFP із посиланням на неназваного співрозмовника повідомила, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Гутерреша до України після його поїздки на саміт БРІКС. В ООН не підтвердили.