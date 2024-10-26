Гутерреш після рукостискань з Путіним заявив, що закликав на БРІКС до миру в Україні

Гутерреш наголосив, що нібито прямо заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права

Володимир Путін з Антоніу Гутеррешем (Фото: ЕРА/GRIGORY SYSOEV)

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш стверджує, що на саміті БРІКС у Казані закликав до "справедливого миру в Україні". Про це він написав у X після хвилі критики на його адресу.

"На сесії я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я підкреслив, що ми повинні скрізь підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав", – йдеться у повідомленні.

Гутерреш наголосив, що нібито прямо заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права, а також "наголосив на своїй рішучій підтримці укладення угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі, що є важливим для глобальної продовольчої безпеки".