Баллистическая атака РФ на Днепр унесла жизни трех человек, среди раненых есть дети – фото

Известно о 14 пострадавших, среди которых четверо детей. Один ребенок в тяжелом состоянии

Фото: Национальная полиция

В результате ударов баллистическими ракетами по Днепру, которые Россия нанесла вечером 25 октября, погибли три человека. Десятки, среди которых и дети, получили ранения, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Сначала он написал о двух погибших женщинах, впоследствии добавив, что количество жертв атаки увеличилось до трех.

Кроме того, по состоянию на 01:41 было известно о 14 пострадавших, среди которых четверо детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.

В нескольких районах города повреждены четыре здания, одно из них, двухэтажное, частично разрушено взрывом. Также пострадала больница, повреждены машины.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Вечером 25 октября в Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в жилую многоэтажку – загорелся пожар на верхних этажах. Погибла девочка 2009 года рождения, также пострадали пять человек.

Также оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа.