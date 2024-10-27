РФ убила FPV-дроном гражданского на Николаевщине, повторно ударила по авто полицейских

Фото: Нацполиция

Россияне ударили FPV-дронами по Куцурубской общине Николаевского района – погиб местный житель, оккупанты повторно атаковали машину полицейских. Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

По данным ведомства, днем захватчики ударили беспилотниками – из-за атаки погиб 43-летний местный житель, двигавшийся по населенному пункту.

Повторные удары россияне нанесли по служебному автомобилю полицейских, прибывших на место происшествия для документирования последствий предыдущей атаки, – и из-за новых попаданий занялся пожар, полностью уничтоживший машину. В то же время, правоохранители не пострадали, отметили в Нацполе.

Начато уголовное производство по статье о военных преступлениях, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Куцуруб – населенный пункт, находящийся на расстоянии около 12 километров к северу от временно оккупированной РФ Кинбурнской косы.

Карта: Deepstate

В ночь на 27 октября захватчики нанесли удары по энергетическим объектам Сумской области.

Также россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, все были обезврежены в окрестностях столицы.

В целом оккупанты атаковали украинские регионы 80 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили половину из них.