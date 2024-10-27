Окупанти вбили FPV-дроном цивільного на Миколаївщині, повторно вдарили по автівці поліціянтів
Фото: Нацполіція

Росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївського району – загинув місцевий житель, окупанти повторно атакували машину поліціянтів. Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції області.

За даними відомства, удень загарбники вдарили безпілотниками – через атаку загинув 43-річний місцевий мешканець, який рухався населеним пунктом.

Повторні удари росіяни завдали по службовій автівці поліціянтів, які прибули на місце події для документування наслідків попередньої атаки, – і через нові влучання зайнялася пожежа, котра повністю знищила машину. Водночас правоохоронці не постраждали, зауважили у Нацполі.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція

Куцуруб – населений пункт, що знаходиться на відстані близько 12 кілометрів на північ від тимчасово окупованої РФ Кінбурнської коси.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Читайте також
Росія атакувала шістьма десятками дронів: ППО збила 36 з них
війнашахедShahedУДАРатакамиколаївнацполіція