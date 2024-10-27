Окупанти вбили FPV-дроном цивільного на Миколаївщині, повторно вдарили по автівці поліціянтів

Фото: Нацполіція

Росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївського району – загинув місцевий житель, окупанти повторно атакували машину поліціянтів. Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції області.

За даними відомства, удень загарбники вдарили безпілотниками – через атаку загинув 43-річний місцевий мешканець, який рухався населеним пунктом.

Повторні удари росіяни завдали по службовій автівці поліціянтів, які прибули на місце події для документування наслідків попередньої атаки, – і через нові влучання зайнялася пожежа, котра повністю знищила машину. Водночас правоохоронці не постраждали, зауважили у Нацполі.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Куцуруб – населений пункт, що знаходиться на відстані близько 12 кілометрів на північ від тимчасово окупованої РФ Кінбурнської коси.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

У ніч проти 27 жовтня загарбники завдали ударів по енергетичних об’єктах Сумської області.

Також росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, всі були знешкоджені на околицях столиці.

Загалом окупанти атакували українські регіони 80 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили половину з них.