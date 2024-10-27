Росіяни вдарили КАБами по Харкову – двоє постраждалих, є пошкодження та руйнування

Російський КАБ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти завдали авіаударів по Харкову – двоє людей постраждали, є пошкодження та руйнування, повідомила влада.

20:35. Очільник обладміністрації Олег Синєгубов написав про російські удари.

21:11. Було зафіксовано декілька ударів керованими авіабомбами по Харкову: одне з влучань прийшлося по землі, обійшлося без постраждалих, також було пошкоджено господарську споруду, зазначив чиновник.

Продовжувався огляд.

21:38. Синєгубов повідомив: через удар КАБу в Шевченківському районі постраждали дві людини – 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Їх ушпиталили.

Через удар КАБом у районі зруйновано приватний будинок, написав мер міста Ігор Терехов.

За його даними, попередньо було чотири удари по трьох районах – Шевченківському, Київському та Салтівському.

Огляд місць прильотів продовжується.