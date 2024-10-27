Росіяни вдарили КАБами по Харкову – двоє постраждалих, є пошкодження та руйнування
Російські окупанти завдали авіаударів по Харкову – двоє людей постраждали, є пошкодження та руйнування, повідомила влада.
20:35. Очільник обладміністрації Олег Синєгубов написав про російські удари.
21:11. Було зафіксовано декілька ударів керованими авіабомбами по Харкову: одне з влучань прийшлося по землі, обійшлося без постраждалих, також було пошкоджено господарську споруду, зазначив чиновник.
Продовжувався огляд.
21:38. Синєгубов повідомив: через удар КАБу в Шевченківському районі постраждали дві людини – 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Їх ушпиталили.
Через удар КАБом у районі зруйновано приватний будинок, написав мер міста Ігор Терехов.
За його даними, попередньо було чотири удари по трьох районах – Шевченківському, Київському та Салтівському.
Огляд місць прильотів продовжується.
- У ніч проти 27 жовтня загарбники завдали ударів по енергетичних об’єктах Сумської області. Також росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, всі були знешкоджені на околицях столиці.
- Загалом окупанти атакували українські регіони 80 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили половину з них.
- Вдень росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївського району – загинув місцевий житель, окупанти повторно атакували машину поліціянтів.