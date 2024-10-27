Зеленский раскрыл детали Нордического совета: Будут новые пакеты поддержки

Разговор будет идти о "новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки на следующей неделе на фоне своего участия в Нордическом совете – организации, объединяющей североевропейские страны. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня готовимся к работе с партнерами на неделе. В частности, с нашими европейскими партнерами – с теми, кто поддерживает нас очень принципиально и действенно. Мы создали этот новый формат сотрудничества – Украина плюс страны Северной Европы", – рассказал президент.

По его словам, в рамках этого формата Украина и партнеры "неизменно наращивают" оборонное, политическое и экономическое сотрудничество.

Зеленский поблагодарил Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию и Исландию и отметил, что Украина ожидает от всех партнеров поддержки Плана победы.

"Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии. Так что дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", – анонсировал президент.

Ключевым приоритетом он назвал поддержку украинских позиций по самым сложным направлениям, поддержку военных и внутреннего производства оружия, в частности – дронов.

Он отметил, что Дания сделала соответствующие значительные инвестиции, и Украина работает с партнерами, чтобы те тоже присоединились.

Также украинская сторона работает и на уровне стран, и на уровне крупнейших мировых компаний-производителей энергетического оборудования по ссылке энергосистемы государства перед зимой, сообщил Зеленский.

Прежде всего, речь идет о приграничных и фронтовых общинах, Сумах, Харькове и других городах, которые находятся слишком близко к территории РФ, добавил президент.

"Правительственные чиновники и соответствующие дипломатические наши представители, энергетические компании имеют четкие задачи, в том числе и относительно партнеров в Северной Европе. Будем укреплять эту работу", – подытожил он.

Ранее стало известно, что выступление Зеленского на Нордическом совете ожидается 29 октября, главной темой мероприятия заявлено "Мир и безопасность в Арктике".