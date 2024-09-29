Украина получит от Дании около 600 млн евро на оборонку – детали

175 млн выделит само королевство, а 400 млн оно привлечет из сверхдоходов от замороженных активов РФ

Герман Сметанин, Троэльс Лунд Пульсен и Рустем Умеров (Фото: Минобороны Украины)

Украина получит от Дании около 600 млн евро инвестиций в свою оборонную промышленность. О заключении соответствующего документа сообщило Министерство обороны Украины.

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Руководители оборонных ведомств двух стран Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен, а также глава Минстратегпрома Герман Сметанин подписали Письмо о намерениях по реализации финансовой поддержки оборонного производства в Украине.

Согласно документу предполагается привлечение почти 600 млн евро инвестиций для украинской оборонки – 175 млн выделит сама Дания, а 400 млн она привлечет из сверхприбылей от замороженных активов России.

"Это прямой вклад в развитие украинских ударных БпЛА, ракет и противотанковых комплексов. Эта финансовая поддержка позволит быстрее поставить необходимое вооружение на поле боя, что усилит обороноспособность украинской армии", – заявил Умеров.

Глава Минстратегпрома отметил, что эти инвестиции не только способствуют усилению украинской обороноспособности, но и помогают экономике страны выстоять в условиях войны.

Министр обороны заявил, что Украина открыта для новых форматов сотрудничества и с другими европейскими странами.

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей.

В частности, 15 сентября, глава Минобороны королевства сообщил, что Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в эти выходные защитники получили системы.

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