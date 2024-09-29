Україна отримає від Данії близько 600 млн євро на оборонку – деталі
Україна отримає від Данії близько 600 млн євро інвестицій до своєї оборонної промисловості. Про укладення відповідного документа повідомило українське Міністерство оборони.
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Очільники оборонних відомств двох країн Рустем Умєров та Троельс Лунд Поульсен, а також голова Мінстратегпрому Герман Сметанін підписали Лист про наміри щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні.
За документом передбачається залучення майже 600 млн євро інвестицій для української оборонки – 175 млн виділить сама Данія, а 400 млн вона залучить із надприбутків від заморожених активів Росії.
"Це прямий внесок у розвиток українських ударних БпЛА, ракет та протитанкових комплексів. Ця фінансова підтримка дозволить швидше поставити необхідне озброєння на поле бою, що посилить обороноздатність української армії", – заявив Умєров.
Очільник Мінстратегпрому зауважив, що ці інвестиції не лише сприяють посиленню української обороноздатності, але й допомагають економіці країни вистояти в умовах війни.
Міністр оборони зазначив, що Україна відкрита для нових форматів співпраці й з іншими європейськими країнами.
Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників.
Зокрема, 15 вересня, голова Міноборони королівства повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже цими вихідними захисники отримали системи.
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