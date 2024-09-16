Данія передасть Україні ще F-16 до кінця року
До кінця року для України буде нове постачання винищувачів F-16 від Данії. Про це після візиту до України повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр оборони Королівства Трольс Лунд Пульсен, передає місцеве медіа DR.
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На початку серпня він підтвердив, що Україна отримала перші літаки – точна кількість не уточнювалася.
Тепер же Пульсен підтвердив, що у другій половині 2024-го Україна отримає ще додаткову кількість F-16.
Як і під час першого постачання, ані кількість літаків, ані дата передання винищувачів не уточнюються – міністр пояснив, що це пов'язано з оперативною безпекою.
Загалом Данія зобов'язалася поставити 19 таких літаків.
- Під час конференції у Києві Пульсен повідомив, що українські захисники вже отримали 18 САУ "Богдана", які Данія замовила в Україні. За його словами, в Європі це тривало б декілька років.
- У вересні стало відомо, що США виділили $1,2 млрд на виробництво ракет середньої дальності AMRAAM для F-16, які використовуватимуться також і в Україні.
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