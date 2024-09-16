Данія передасть Україні ще F-16 до кінця року

Кількість літаків та дата постачання не уточнюються – пов'язано з оперативною безпекою, пояснив міністр оборони країни

Данський F-16 (Фото: Bo Amstrup / EPA)

До кінця року для України буде нове постачання винищувачів F-16 від Данії. Про це після візиту до України повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр оборони Королівства Трольс Лунд Пульсен, передає місцеве медіа DR.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

На початку серпня він підтвердив, що Україна отримала перші літаки – точна кількість не уточнювалася.

Тепер же Пульсен підтвердив, що у другій половині 2024-го Україна отримає ще додаткову кількість F-16.

Як і під час першого постачання, ані кількість літаків, ані дата передання винищувачів не уточнюються – міністр пояснив, що це пов'язано з оперативною безпекою.

Загалом Данія зобов'язалася поставити 19 таких літаків.

Під час конференції у Києві Пульсен повідомив, що українські захисники вже отримали 18 САУ "Богдана", які Данія замовила в Україні. За його словами, в Європі це тривало б декілька років.

У вересні стало відомо, що США виділили $1,2 млрд на виробництво ракет середньої дальності AMRAAM для F-16, які використовуватимуться також і в Україні.

Читайте також: Сирський: Льотчик F-16 Олексій Месь у день загибелі збив дві російські ракети