США замовили ракети AMRAAM, постачатимуть зокрема Україні. Вони підходять до F-16

На виробництво ракет знадобиться близько чотирьох років, йдеться на сайті Пентагону

Ракета AMRAAM (Фото: Wikipedia)

США виділили $1,2 млрд на виробництво ракет середньої дальності AMRAAM, йдеться на сайті Пентагону. Ці ракети, зокрема, використовуватимуться і в Україні.

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Контракт на виробництво вдосконалених ракет класу "повітря-повітря" з модифікацією P00007 укладено з американською компанією Raytheon з Арізони. Завершиться виробництво до 31 грудня 2028 року. Як зазначають у Пентагоні, модифікація P00007 додасть ракетам AMRAAM телеметричну систему, запасні частини та інше обладнання.

Ракети продаватимуть в Україну та ще низку країн: Бахрейн, Болгарію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Угорщину, Італію, Японію, Норвегію, Швейцарію та Велику Британію.

ДОВІДКА. AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – це всепогодна керована ракета, яка призначена для ураження видимих цілей у повітрі. Була взята на озброєння армією США 1991 року.

Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Максимальна дальність — від 50 до 180 км, а вага однієї ракети — від 150 до 170 кг.

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