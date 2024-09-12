США замовили ракети AMRAAM, постачатимуть зокрема Україні. Вони підходять до F-16
США виділили $1,2 млрд на виробництво ракет середньої дальності AMRAAM, йдеться на сайті Пентагону. Ці ракети, зокрема, використовуватимуться і в Україні.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Контракт на виробництво вдосконалених ракет класу "повітря-повітря" з модифікацією P00007 укладено з американською компанією Raytheon з Арізони. Завершиться виробництво до 31 грудня 2028 року. Як зазначають у Пентагоні, модифікація P00007 додасть ракетам AMRAAM телеметричну систему, запасні частини та інше обладнання.
Ракети продаватимуть в Україну та ще низку країн: Бахрейн, Болгарію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Угорщину, Італію, Японію, Норвегію, Швейцарію та Велику Британію.
Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Максимальна дальність — від 50 до 180 км, а вага однієї ракети — від 150 до 170 кг.
- 6 вересня Канада надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли десятки тисяч ракетних двигунів, кулемети та інша зброя.
- 9 вересня глава Пентагону Остін Ллойд оголосив про новий пакет військової допомоги для України від США на $250 млн. До нього увійшли ракети для ППО і не лише.
- 11 вересня президент США Джо Байден заявив, що зараз розглядається питання дозволити застосовувати далекобійну зброю територією РФ.
Читайте також: "Акцент – на виробництво". Швеція оголосила новий пакет допомоги ЗСУ на $440 млн