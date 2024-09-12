США заказали ракеты AMRAAM, будут поставлять в частности в Украину. Они подходят к F-16

На производство ракет понадобится около четырех лет, сказано на сайте Пентагона

Ракета AMRAAM (Фото: Wikipedia)

США выделили $1,2 млрд на производство ракет средней дальности AMRAAM, сказано на сайте Пентагона. Эти ракеты, в том числе, будут использоваться и в Украине.

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Контракт на производство усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" с модификацией P00007 заключен с американской компанией Raytheon из Аризоны. Завершится производство к 31 декабря 2028 года. Как отмечают в Пентагоне, модификация P00007 добавит ракетам AMRAAM телеметрическую систему, запасные части и другое оборудование.

Ракеты будут продавать в Украину и еще ряд стран: Бахрейн, Болгарию, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию, Норвегию, Швейцарию и Великобританию.

СПРАВКА. AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – это всепогодная управляемая ракета, которая предназначена для поражения видимых целей в воздухе. Была принята на вооружение армией США в 1991 году. Является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Максимальная дальность от 50 до 180 км, а вес одной ракеты – от 150 до 170 кг.

9 сентября глава Пентагона объявил о новом пакете военной помощи для Украины от США на $ 250 млн. В него вошли ракеты для ПВО и не только.

11 сентября президент США Джо Байден заявил, что сейчас рассматривается вопрос разрешить применять дальнобойное оружие по территории РФ.

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