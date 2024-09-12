США заказали ракеты AMRAAM, будут поставлять в частности в Украину. Они подходят к F-16
США выделили $1,2 млрд на производство ракет средней дальности AMRAAM, сказано на сайте Пентагона. Эти ракеты, в том числе, будут использоваться и в Украине.
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Контракт на производство усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" с модификацией P00007 заключен с американской компанией Raytheon из Аризоны. Завершится производство к 31 декабря 2028 года. Как отмечают в Пентагоне, модификация P00007 добавит ракетам AMRAAM телеметрическую систему, запасные части и другое оборудование.
Ракеты будут продавать в Украину и еще ряд стран: Бахрейн, Болгарию, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию, Норвегию, Швейцарию и Великобританию.
- 9 сентября глава Пентагона объявил о новом пакете военной помощи для Украины от США на $ 250 млн. В него вошли ракеты для ПВО и не только.
- 11 сентября президент США Джо Байден заявил, что сейчас рассматривается вопрос разрешить применять дальнобойное оружие по территории РФ.
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