Дания передаст Украине еще F-16 до конца года

Число самолетов и дата поставок не уточняются – связано с оперативной безопасностью, пояснил министр обороны страны

Датский F-16 (Фото: Bo Amstrup / EPA)

До конца года для Украины будут новые поставки истребителей F-16 от Дании. Об этом после визита в Украину сообщил вице-премьер-министр – министр обороны Королевства Троэльс Лунд Поульсен, передает местное медиа DR.

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В начале августа он подтвердил, что Украина получила первые самолеты – точное количество не уточнялось.

Теперь же Поульсен подтвердил, что во второй половине 2024 года Украина получит еще дополнительное количество F-16.

Как и во время первой поставки, ни количество самолетов, ни дата передачи истребителей не уточняются – министр объяснил, что это связано с оперативной безопасностью.

В общей сложности Дания обязалась поставить 19 таких самолетов.

Во время конференции в Киеве Поульсен сообщил, что украинские защитники уже получили 18 САУ "Богдана", которые Дания заказала в Украине. По его словам, в Европе это заняло бы несколько лет.

В сентябре стало известно, что США выделили $1,2 млрд на производство ракет средней дальности AMRAAM для F-16, которые будут использоваться также и в Украине.

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