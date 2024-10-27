Зеленский примет участие в Нордическом совете и встретится с премьер-министрами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский примет участие в сессии Нордического совета в Рейкьявике и встретится с премьер-министрами стран-участниц организации. Такой анонс появился на сайте Нордического совета.

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Выступление Зеленского ожидается 29 октября, главной темой нынешнего Нордического совета заявлено "Мир и безопасность в Арктике".

Зеленский и премьеры стран-членов организации проведут двусторонние встречи и совместную пресс-конференцию.

Президент Нордического совета Бриндис Харальдсдоттир и вице-президент Одни Хардардоттир заявили: "Мы оба рады и гордимся тем, что нордическая поддержка Украины так сильна и непоколебима во всем скандинавском политическом спектре. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны Северной Европы активно поддерживают Украину в ее борьбе".

Также организация стремится подчеркнуть важность постоянных усилий по напоминанию и информированию общественности о том, почему так важно продолжать поддерживать Украину.

И хотя у Совета "высокий уровень доверия" к государствам-членам, однако необходимо помнить – российская пропаганда постоянно распространяется и становится "все более заметной" и в нордических странах, отметили в сообщении.

В последние годы Нордический совет выступил с несколькими инициативами в поддержку Украины. В центре внимания весенней тематической сессии в 2022 году была тема "Как страны Северной Европы могут помочь Украине", в том же году совместное с Балтийской ассамблеей заседание для обсуждения влияния войны России против Украины. Поддержка Украины обсуждалась и на других сессиях организации в 2022-2023 годах.