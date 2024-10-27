Зеленський візьме участь у Нордичній раді й зустрінеться з прем'єрами північноєвропейських країн

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський візьме участь у сесії Нордичної ради у Рейк'явіку та зустрінеться з прем'єр-міністрами країн-учасниць організації. Такий анонс з'явився на сайті Нордичної ради.

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Виступ Зеленського очікується 29 жовтня, головною темою цьогорічної Нордичної ради заявлено "Мир та безпеку в Арктиці".

Зеленський та прем'єри країн-членів організації проведуть двосторонні зустрічі та спільну пресконференцію.

Президент Нордичної ради Бріндіс Харальдсдоттір та віцепрезидент Оддні Хардардоттір заявили: "Ми обоє раді та пишаємося тим, що нордична підтримка України є такою сильною та непохитною в усьому скандинавському політичному спектрі. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни Північної Європи активно підтримують Україну в її боротьбі".

Також організація прагне підкреслити важливість постійних зусиль із нагадування та інформування громадськості про те, чому так важливо продовжувати підтримувати Україну.

І хоча Рада має "високий рівень довіри" до держав-членів, проте необхідно пам'ятати – російська пропаганда постійно поширюється та стає "дедалі помітнішою" й у нордичних країнах, зауважили у повідомленні.

Впродовж останніх років Нордична рада виступила з декількома ініціативами на підтримку України. У центрі уваги весняної тематичної сесії у 2022 році була тема "Як країни Північної Європи можуть допомогти Україні", того ж року було спільне з Балтійською асамблеєю засідання для обговорення впливу війни Росії проти України. Підтримка України обговорювалася й на інших сесіях організації у 2022-2023 роках.