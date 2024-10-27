Зеленський розкрив деталі Нордичної ради: Будуть нові пакети підтримки та дипломатичні новини
Президент Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки наступного тижня на тлі своєї участі у Нордичній раді – організації, що об'єднує північноєвропейські країни. Про це голова держави розповів у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво. Ми створили цей новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи", – розповів президент.
За його словами, у межах цього формату Україна та партнери "незмінно нарощують" оборонну, політичну та економічну співпрацю.
Зеленський подякував Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії й зазначив, що Україна очікує від усіх партнерів підтримки Плану перемоги.
"Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", – анонсував президент.
Ключовим пріоритетом він назвав підтримку українських позицій на найскладніших напрямках, підтримку військових та внутрішнього виробництва зброї, зокрема – дронів.
Він зауважив, що Данія зробила відповідні вагомі інвестиції, й Україна працює з партнерами, аби ті теж доєдналися.
Також українська сторона працює і на рівні країн, і на рівні найбільших світових компаній-виробників енергетичного обладнання щодо посилання енергосистеми держави перед зимою, повідомив Зеленський.
Передусім йдеться про прикордонні та фронтових громад, Суми, Харків та інші міста, що знаходяться надто близько до території РФ, додав президент.
"Урядовці та відповідні дипломатичні наші представники, енергетичні компанії мають чіткі завдання, у тому числі й щодо партнерів у Північній Європі. Будемо зміцнювати цю роботу", – підсумував він.
Раніше стало відомо, що виступ Зеленського на Нордичній раді очікується 29 жовтня, головною темою цьогорічного заходу заявлено "Мир та безпеку в Арктиці".
Нордична рада або Рада міністрів північних країн – організація для координації співпраці між парламентами та урядами північноєвропейських держав, до якої входять Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція.
Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, 15 вересня голова Міноборони королівства повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже цими вихідними захисники отримали системи.
- Також Україна отримає від Данії 575 млн євро інвестицій до своєї оборонної промисловості.