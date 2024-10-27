Зеленський розкрив деталі Нордичної ради: Будуть нові пакети підтримки та дипломатичні новини

"Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії", – заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки наступного тижня на тлі своєї участі у Нордичній раді – організації, що об'єднує північноєвропейські країни. Про це голова держави розповів у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво. Ми створили цей новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи", – розповів президент.

За його словами, у межах цього формату Україна та партнери "незмінно нарощують" оборонну, політичну та економічну співпрацю.

Зеленський подякував Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії й зазначив, що Україна очікує від усіх партнерів підтримки Плану перемоги.

"Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", – анонсував президент.

Ключовим пріоритетом він назвав підтримку українських позицій на найскладніших напрямках, підтримку військових та внутрішнього виробництва зброї, зокрема – дронів.

Він зауважив, що Данія зробила відповідні вагомі інвестиції, й Україна працює з партнерами, аби ті теж доєдналися.

Також українська сторона працює і на рівні країн, і на рівні найбільших світових компаній-виробників енергетичного обладнання щодо посилання енергосистеми держави перед зимою, повідомив Зеленський.

Передусім йдеться про прикордонні та фронтових громад, Суми, Харків та інші міста, що знаходяться надто близько до території РФ, додав президент.

"Урядовці та відповідні дипломатичні наші представники, енергетичні компанії мають чіткі завдання, у тому числі й щодо партнерів у Північній Європі. Будемо зміцнювати цю роботу", – підсумував він.

Раніше стало відомо, що виступ Зеленського на Нордичній раді очікується 29 жовтня, головною темою цьогорічного заходу заявлено "Мир та безпеку в Арктиці".