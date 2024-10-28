Россия ударила по Чугуеву. В Харькове уже 21 пострадавший, среди них пятеро детей
В результате российских авиационных ударов по трем районам Харькова количество пострадавших возросло до 21, из них пятеро – дети. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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Вечером 27 октября и в ночь на 28-й враг нанес удары по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам города Харькова, а также по городу Чугуеву Харьковской области.
Предварительно пострадал 21 человек, из них пятеро детей. В Холодногорском районе Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы.
В Чугуеве в результате атаки произошел пожар в хозяйственной постройке.
- В ночь на 27 октября захватчики нанесли удары по энергетическим объектам Сумской области. Также россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, все были обезврежены в окрестностях столицы.
- В целом оккупанты атаковали украинские регионы 80 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили половину из них.
- Днем россияне ударили FPV-дронами по Куцурубской общине Николаевского района – погиб местный житель, оккупанты повторно атаковали машину полицейских.