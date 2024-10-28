Россия ударила по Чугуеву. В Харькове уже 21 пострадавший, среди них пятеро детей

Предварительно пострадал 21 человек, из них пятеро детей. В Холодногорском районе Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы

Фото: ГСЧС

В результате российских авиационных ударов по трем районам Харькова количество пострадавших возросло до 21, из них пятеро – дети. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Вечером 27 октября и в ночь на 28-й враг нанес удары по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам города Харькова, а также по городу Чугуеву Харьковской области.

Предварительно пострадал 21 человек, из них пятеро детей. В Холодногорском районе Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы.

В Чугуеве в результате атаки произошел пожар в хозяйственной постройке.