Россияне заявили об атаке дронов на спиртзаводы в Воронежской области – видео

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что беспилотники атаковали два предприятия в Новохоперском и Аннинском районах

Спиртзавод (Иллюстративное фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 28 октября в Воронежской области РФ раздавались взрывы, якобы украинские дроны снова атаковали спиртзаводы. Также этой ночью было громко во временно оккупированном Крыму, сообщили российские государственные пропагандистские медиа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что беспилотники атаковали два предприятия в Новохоперском и Аннинском районах.

По его словам, в результате атаки на предприятие в Аннинском районе возник пожар, повредивший несколько зданий, технику, два гаража, окна жилого дома и линию электропередач за пределами завода.

Пропагандистские ресурсы со ссылкой на местных жителей сообщают, что под атаку дронов попал Аннинский спиртзавод, но официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, беспилотники атаковали предприятие в Новохоперском районе. Как уточнил Гусев, в результате падения дрона была повреждена крыша хозяйственного здания и емкость. По данным росСМИ, инцидент произошел на заводе "Этанол спирт" в селе Красное, который уже подвергался атаке в ночь на 22 октября.

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Также раздавались взрывы в Крыму. В частности, в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах.

Украинский Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что местные жители слышали в Джанкое и в его окрестностях около 20 взрывов.

В Симферопольском и Красногвардейском районах, а также в поселке Гвардейское и вблизи аэропорта Симферополя раздалось до восьми взрывов. По предварительным данным, их источником могла быть российская система ПВО.

Крымский ветер также отмечает, что в Джанкое, Симферополе и Гвардейском расположены военные аэродромы оккупационных сил.