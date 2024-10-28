Росіяни заявили про атаку дронів на спиртзаводи у Воронезькій області – відео

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що безпілотники атакували два підприємства у Новохоперському та Аннинському районах

Спиртзавод (Ілюстративне фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 28 жовтня у Воронезькій області РФ лунали вибухи, нібито українські дрони знову атакували спиртзаводи. Також цієї ночі було гучно у тимчасово окупованому Криму, повідомили державні російські пропагандистські медіа.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що безпілотники атакували два підприємства у Новохоперському та Аннинському районах.

За його словами, внаслідок атаки на підприємство в Аннинському районі виникла пожежа, яка пошкодила кілька будівель, техніку, два гаражі, вікна житлового будинку та лінію електропередач за межами заводу.

Пропагандистські ресурси, посилаючись на місцевих жителів, повідомляють, що під атаку дронів потрапив Аннинський спиртзавод, але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Крім того, безпілотники атакували підприємство в Новохоперському районі. Як уточнив Гусєв, внаслідок падіння дрона було пошкоджено дах господарської будівлі та ємність. За даними росЗМІ, інцидент стався на заводі "Етанол спирт" у селі Красне, який вже зазнавав атаки в ніч проти 22 жовтня.

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Також лунали вибухи в Криму. Зокрема, в Джанкойському, Гвардійському та Сімферопольському районах.

Український Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що місцеві жителі чули у Джанкої та на його околицях приблизно 20 вибухів.

У Сімферопольському та Красногвардійському районах, а також у селищі Гвардійське та поблизу аеропорту Сімферополя пролунало до восьми вибухів. За попередніми даними, їх джерелом могла бути російська система ППО.

Крымский ветер також наголошує, що в Джанкої, Сімферополі та Гвардійському розташовані військові аеродроми окупаційних сил.