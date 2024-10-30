ОВА: Россияне выпустили по Одесской области около 10 ракет
Вечером в среду, 30 октября, российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По его словам, оккупанты выпустили по региону около 10 ракет разных типов. Информация о последствиях будет позже, работают все соответствующие службы, добавил Кипер.
В 19:20 в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о пусках ракет в направлении юга Одесской области, в частности, Затоки.
- 14 октября Россия обстреляла Одесский порт. В результате атаки один человек погиб, восемь пострадали.
- 29 октября российские оккупационные войска атаковали Одесскую область авиационными ракетами Х-31П, обломком одной из них убило мужчину.