ОВА: Росіяни випустили по Одеській області близько 10 ракет

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері в середу, 30 жовтня, російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, окупанти випустили по регіону близько 10 ракет різних типів. Інформація щодо наслідків буде пізніше, працюють усі відповідні служби, додав Кіпер.

О 19:20 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про пуски ракет в напрямку півдня Одеської області, зокрема Затоки.