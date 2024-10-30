ОВА: Росіяни випустили по Одеській області близько 10 ракет
Увечері в середу, 30 жовтня, російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, окупанти випустили по регіону близько 10 ракет різних типів. Інформація щодо наслідків буде пізніше, працюють усі відповідні служби, додав Кіпер.
О 19:20 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про пуски ракет в напрямку півдня Одеської області, зокрема Затоки.
- 14 жовтня Росія обстріляла Одеський порт. Унаслідок атаки одна людина загинула, вісім постраждали.
- 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Одеську область авіаційними ракетами Х-31П, уламком однієї з них вбило чоловіка.