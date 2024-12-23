Язык, традиции, зависть: В ГУР объяснили, что мешает дружбе солдат из России и КНДР
Россияне – очень ксенофобская нация, а непохожесть корейцев не позволяет им органично влиться в, например, сводные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ, в составе которых, в частности, военнослужащие Северной Кореи воюют в Курской области. Об этом LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Полноценно влиться в коллектив оккупантов КНДРовцам мешают цвет кожи, языковой барьер, нездешнее поведение и даже красный скотч различия на одностроях северокорейских военных", – отметил разведчик.
Не способствует российско-корейской дружбе и недавняя секретность их участия в войне, добавил представитель ГУР.
Личный состав войск КНДР перевозили отдельно от российских солдат в гражданских грузовиках, а для допуска в районы дислокации их подразделений российским солдатам и офицерам приходилось проходить весьма неприятные проверки ФСБ с изъятием личных телефонов и других устройств с возможностью видео- или аудиофиксации, объяснил он.
РФ также комплектует и снабжает солдат Северной Кореи обычно лучше, чем российских, добавляет представитель разведки. "Это порождает зависть и также не способствует, так сказать, дружбе народов. Непонимание кое-где перерастает в столкновения. Известен случай "дружеского огня" дезориентированных бойцов КНДР по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат", в результате чего умерло восемь "кадыровцев".
- Руководитель Центра дезинформации при СНБО Коваленко заявил, что военные КНДР в российской форме принимают участие в штурмах в Курской области, среди них уже есть потери. По его мнению, недооценивать врага не стоит, но "он умирает и не нужно верить в страшилки". В то же время Украине придется тратить на это дополнительные ресурсы, признал Коваленко.
- Впоследствии он сообщил, что северокорейские военные, воюющие в рядах армии РФ, идут в штурмы без поддержки техники и несут существенные потери в Курской области.
- Спикер группировки "Хортица" заявил, что из-за больших потерь россияне могут применить северокорейских штурмовиков не только под Курском, но и на восточных направлениях.