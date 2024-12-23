Россияне – очень ксенофобская нация, а непохожесть корейцев не позволяет им органично влиться в, например, сводные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ, в составе которых, в частности, военнослужащие Северной Кореи воюют в Курской области. Об этом LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Полноценно влиться в коллектив оккупантов КНДРовцам мешают цвет кожи, языковой барьер, нездешнее поведение и даже красный скотч различия на одностроях северокорейских военных", – отметил разведчик.

Не способствует российско-корейской дружбе и недавняя секретность их участия в войне, добавил представитель ГУР.

Личный состав войск КНДР перевозили отдельно от российских солдат в гражданских грузовиках, а для допуска в районы дислокации их подразделений российским солдатам и офицерам приходилось проходить весьма неприятные проверки ФСБ с изъятием личных телефонов и других устройств с возможностью видео- или аудиофиксации, объяснил он.

РФ также комплектует и снабжает солдат Северной Кореи обычно лучше, чем российских, добавляет представитель разведки. "Это порождает зависть и также не способствует, так сказать, дружбе народов. Непонимание кое-где перерастает в столкновения. Известен случай "дружеского огня" дезориентированных бойцов КНДР по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат", в результате чего умерло восемь "кадыровцев".