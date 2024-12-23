Мова, традиції, заздрість: У ГУР пояснили, що заважає дружбі солдатів з Росії та КНДР

Ксенофобія росіян заважає їх військам налагодити стосунки із військовослужбовцями КНДР, яких прислали до них на підтримку

Фото: EPA-EFE / KCNA

Росіяни – дуже ксенофобська нація, тому інакшість корейців не дозволяє їм органічно влитись в, наприклад, зведені підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ, в складі яких, зокрема, військовослужбовці Північної Кореї воюють на Курщині. Про це LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України.

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"Повноцінно влитися в колектив окупантів КНДРівцям заважають колір шкіри, мовний бар’єр, нетутешня поведінка і навіть червоний скотч розрізнення на одностроях північнокорейських військових", – зазначив розвідник.

Не сприяє російсько-корейській дружбі й донедавня секретність їх участі в війні, додав представник ГУР.

Особовий склад військ КНДР перевозили окремо від російських солдатів у цивільних вантажівках, а для допуску до районів дислокації їх підрозділів російським солдатам та офіцерам доводилося проходити вельми неприємні перевірки ФСБ з вилученням особистих телефонів та інших пристроїв з можливістю відео- чи аудіофіксації інформації щодо присутності корейців, пояснив він.

РФ також комплектує й забезпечує солдатів Північної Кореї зазвичай краще, ніж російських, додає представник розвідки. "Це породжує заздрість і також не сприяє, так би мовити, дружбі народів. Нерозуміння подекуди переростає в сутички. Відомий випадок "дружнього вогню" дезорієнтованих бійців КНДР по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат", в результаті чого померло вісім "кадирівців".