Мова, традиції, заздрість: У ГУР пояснили, що заважає дружбі солдатів з Росії та КНДР
Росіяни – дуже ксенофобська нація, тому інакшість корейців не дозволяє їм органічно влитись в, наприклад, зведені підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ, в складі яких, зокрема, військовослужбовці Північної Кореї воюють на Курщині. Про це LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України.
"Повноцінно влитися в колектив окупантів КНДРівцям заважають колір шкіри, мовний бар’єр, нетутешня поведінка і навіть червоний скотч розрізнення на одностроях північнокорейських військових", – зазначив розвідник.
Не сприяє російсько-корейській дружбі й донедавня секретність їх участі в війні, додав представник ГУР.
Особовий склад військ КНДР перевозили окремо від російських солдатів у цивільних вантажівках, а для допуску до районів дислокації їх підрозділів російським солдатам та офіцерам доводилося проходити вельми неприємні перевірки ФСБ з вилученням особистих телефонів та інших пристроїв з можливістю відео- чи аудіофіксації інформації щодо присутності корейців, пояснив він.
РФ також комплектує й забезпечує солдатів Північної Кореї зазвичай краще, ніж російських, додає представник розвідки. "Це породжує заздрість і також не сприяє, так би мовити, дружбі народів. Нерозуміння подекуди переростає в сутички. Відомий випадок "дружнього вогню" дезорієнтованих бійців КНДР по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат", в результаті чого померло вісім "кадирівців".
- Керівник Центру дезінформації при РНБО Коваленко заявив, що військові КНДР у російській формі беруть участь у штурмах на Курщині, серед них вже є втрати. На його думку, недооцінювати ворога не варто, але "він вмирає і не треба вірити в страшилки". Водночас Україні доведеться витрачати на це додаткові ресурси, визнав Коваленко.
- Згодом він повідомив, що північнокорейські військові, які воюють у лавах армії РФ, йдуть у штурми без підтримки техніки та зазнають суттєвих втрат у Курській області.
- Речник угруповання "Хортиця" заявив, що через великі втрати росіяни можуть застосувати північнокорейських штурмовиків не тільки на Курщині, але й на східних напрямках.