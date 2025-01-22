Командир начислял "боевые" за службу на передке подчиненной, сидевшей дома в Ровно – ГБР

Задержание (Фото: ГБР)

В одной из воинских частей Ровенской области женщина-военнослужащая получала денежные выплаты, но отсутствовала на службе. Командир роты получил подозрение в халатности, сообщили в Госбюро расследований.

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Отмечается, что заместитель командира роты с октября 2022-го по апрель 2023 года находилась дома в Ровно, а по документам значилась в воинской части и якобы проходила службу.

Командир роты не обращал на это внимания и допустил безосновательное начисление выплат в сумме более 777 000 грн. В частности, женщина получила доплаты за якобы несение службы в зоне боевых действий.

Военному сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до восьми лет за решеткой.

По месту жительства замкомандира провели обыски. В настоящее время принимаются меры для возмещения убытков, нанесенных государству.