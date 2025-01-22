Командир начислял "боевые" за службу на передке подчиненной, сидевшей дома в Ровно – ГБР
В одной из воинских частей Ровенской области женщина-военнослужащая получала денежные выплаты, но отсутствовала на службе. Командир роты получил подозрение в халатности, сообщили в Госбюро расследований.
Отмечается, что заместитель командира роты с октября 2022-го по апрель 2023 года находилась дома в Ровно, а по документам значилась в воинской части и якобы проходила службу.
Командир роты не обращал на это внимания и допустил безосновательное начисление выплат в сумме более 777 000 грн. В частности, женщина получила доплаты за якобы несение службы в зоне боевых действий.
Военному сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до восьми лет за решеткой.
По месту жительства замкомандира провели обыски. В настоящее время принимаются меры для возмещения убытков, нанесенных государству.
- 13 декабря ГБР разоблачило заместителя командира воинской части, заставлявшего подчиненных работать на его семью и отдавать часть незаконно начисленных боевых выплат.
- 20 января ГБР и СБУ задержали генералов и полковника по делу о провале обороны Харьковской области.
- 21 января ГБР сообщило о разоблачении командира взвода, который насчитывал подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери.