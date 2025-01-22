Командир нараховував "бойові" за службу на передку підлеглій, яка сиділа вдома в Рівному – ДБР
В одній із військових частин Рівненської області жінка-військовослужбовець отримувала грошові виплати, але була відсутня на службі. Командир роти отримав підозру у недбалості, повідомили в Держбюро розслідувань.
Зазначається, що заступниця командира роти з жовтня 2022 року до квітня 2023 року перебувала вдома у Рівному, а за документами значилася у військовій частині та нібито проходила службу.
Командир роти не звертав на це уваги та допустив безпідставне нарахування їй виплат у сумі понад 777 000 грн. Зокрема, жінка отримала доплати нібито за несення служби у зоні бойових дій.
Військовому повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років за ґратами.
За місцем проживання заступниці командира провели обшуки. Наразі вживаються заходи для відшкодування збитків, завданих державі.
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