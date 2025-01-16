Майже 6 млн грн "бойових" через недбалість нарахував підлеглим командир військової частини – ДБР

Правоохоронці клопочуть про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про викриття командира військової частини з Черкащини, котрий через недбалість допустив безпідставні бойові виплати своїм підлеглим на майже 6 млн грн.

Йдеться про виплати доплат 91 військовому, котрі, за даними правоохоронців, не брали безпосередню участь у бойових діях.

ДБР стверджує, що у червні 2023 року командир недбало віднісся до своїх обов'язків, не перевірив підстави для нарахування "бойових" й оформив багатомільйонну винагороду підлеглим.

Відомство оцінює збитки для бюджету у понад 5,9 млн грн через такі дії військового.

Фігуранта підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

Максимально йому загрожує вісім років тюрми.

Правоохоронці зазначили, що вживаються дії для відшкодування збитків.

Підозрюваному вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Напередодні ДБР заявило про викриття екскомбрига бригади територіальної оборони, який забезпечив підвищені виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі повідомив, що це Дмитро Герасименко, який очолював 108 окрему бригаду ТрО.