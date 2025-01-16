Майже 6 млн грн "бойових" через недбалість нарахував підлеглим командир військової частини – ДБР
Державне бюро розслідувань заявило про викриття командира військової частини з Черкащини, котрий через недбалість допустив безпідставні бойові виплати своїм підлеглим на майже 6 млн грн.
Йдеться про виплати доплат 91 військовому, котрі, за даними правоохоронців, не брали безпосередню участь у бойових діях.
ДБР стверджує, що у червні 2023 року командир недбало віднісся до своїх обов'язків, не перевірив підстави для нарахування "бойових" й оформив багатомільйонну винагороду підлеглим.
Відомство оцінює збитки для бюджету у понад 5,9 млн грн через такі дії військового.
Фігуранта підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.
Максимально йому загрожує вісім років тюрми.
Правоохоронці зазначили, що вживаються дії для відшкодування збитків.
Підозрюваному вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Напередодні ДБР заявило про викриття екскомбрига бригади територіальної оборони, який забезпечив підвищені виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі повідомив, що це Дмитро Герасименко, який очолював 108 окрему бригаду ТрО.
- У серпні 2023-го правоохоронці затримали колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК – стверджувалося, що він організував підвищені військові виплати для наближених осіб.
- У вересні ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненської області – відомство заявляло, що він забезпечив незаконну виплату у пів мільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.
- У листопаді 2024 року ДБР повідомило про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю: за даними слідства, останній оформлював незаконні бойові виплати медсестрі – дружині офіцера. Жінка теж отримала підозру.