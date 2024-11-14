Житомирський податківець не з'являвся на службу й отримав 700 000 грн за два роки – ДБР

Чиновник уклав контракт із добровольчим формуванням Дніпра, але туди теж не прибув, заявили правоохоронці

Фото: ДБР

На Житомирщині Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику одного з управлінь обласної Державної податкової служби. За даними слідства, він два роки незаконно отримував середньомісячну зарплату, видаючи із себе військового.

ДБР пояснює: чоловік уклав контракт із добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022-го, але так і не з'явився на службу.

Проте це дало йому можливість звільнитися від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті – і впродовж двох років він фактично не покидав межі свого дому, але отримав 700 000 грн зарплати у податковій, зазначили правоохоронці.

Наразі чиновника звільнили з посади, його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану.

Максимально йому загрожує вісім років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу фігуранту, також планується ініціювати відшкодування збитків, завданих державі.

ДБР зазначило, що розслідування триває – і під час нього буде дана правова оцінка діям інших посадовців житомирської податкової, котрі допустили це правопорушення, оскільки ніколи не перевіряли, чи насправді фігурант проходить службу у добровольчому формуванні.