Житомирський податківець не з'являвся на службу й отримав 700 000 грн за два роки – ДБР
На Житомирщині Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику одного з управлінь обласної Державної податкової служби. За даними слідства, він два роки незаконно отримував середньомісячну зарплату, видаючи із себе військового.
ДБР пояснює: чоловік уклав контракт із добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022-го, але так і не з'явився на службу.
Проте це дало йому можливість звільнитися від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті – і впродовж двох років він фактично не покидав межі свого дому, але отримав 700 000 грн зарплати у податковій, зазначили правоохоронці.
Наразі чиновника звільнили з посади, його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану.
Максимально йому загрожує вісім років тюрми.
Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу фігуранту, також планується ініціювати відшкодування збитків, завданих державі.
ДБР зазначило, що розслідування триває – і під час нього буде дана правова оцінка діям інших посадовців житомирської податкової, котрі допустили це правопорушення, оскільки ніколи не перевіряли, чи насправді фігурант проходить службу у добровольчому формуванні.
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