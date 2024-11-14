Житомирский налоговик не являлся на службу и получил 700 000 за два года – ГБР
В Житомирской области Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из управлений областной Государственной налоговой службы. По данным следствия, он два года незаконно получал среднемесячную зарплату, выдавая себя за военного.
ГБР объясняет: мужчина заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины в июне 2022-го, но так и не явился на службу.
Однако это дало ему возможность освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе – и в течение двух лет он фактически не покидал пределы своего дома, но получил 700 000 грн зарплаты в налоговой, отметили правоохранители.
Пока чиновника уволили с должности, его подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в большом размере в условиях военного положения.
Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения фигуранту, также планируется инициировать возмещение ущерба, нанесенного государству.
ГБР отметило, что расследование продолжается – и во время него будет дана правовая оценка действиям других чиновников житомирской налоговой, допустивших это правонарушение, поскольку никогда не проверяли, действительно ли фигурант проходит службу в добровольческом формировании.
- В сентябре 2023-го ГБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области – ведомство заявляло, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривень дочери другого офицера этой части.
- В мае 2024-го начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области получил подозрение в связи с присвоением более 4 млн грн выплат, которые должны были уйти бойцам.
- В ноябре ГБР сообщило о подозрении полковнику медицинской службы и военнослужащему. По данным следствия, последний оформлял незаконные боевые выплаты медсестре – жене офицера.