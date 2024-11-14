Житомирский налоговик не являлся на службу и получил 700 000 за два года – ГБР

Чиновник заключил контракт с добровольческим формированием Днепра, но туда тоже не прибыл, заявили правоохранители

Фото: ГБР

В Житомирской области Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из управлений областной Государственной налоговой службы. По данным следствия, он два года незаконно получал среднемесячную зарплату, выдавая себя за военного.

ГБР объясняет: мужчина заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины в июне 2022-го, но так и не явился на службу.

Однако это дало ему возможность освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе – и в течение двух лет он фактически не покидал пределы своего дома, но получил 700 000 грн зарплаты в налоговой, отметили правоохранители.

Пока чиновника уволили с должности, его подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в большом размере в условиях военного положения.

Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения фигуранту, также планируется инициировать возмещение ущерба, нанесенного государству.

ГБР отметило, что расследование продолжается – и во время него будет дана правовая оценка действиям других чиновников житомирской налоговой, допустивших это правонарушение, поскольку никогда не проверяли, действительно ли фигурант проходит службу в добровольческом формировании.