Колишній комбриг 108 бригади ТрО забезпечив дружині майже 1 млн грн "бойових" – джерело

За даними ДБР, жінка отримувала бойові, але насправді служила поряд із чоловіком та займалася конярством, а ще поїхала до Польщі після СЗЧ

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про викриття екскомбрига бригади територіальної оборони, який забезпечив підвищені виплати своїй дружині за фіктивну участь у бойових діях. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі повідомив, що це Дмитро Герасименко, який очолював 108 окрему бригаду ТрО, дислоковану у Дніпропетровській області.

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За даними слідства, наприкінці липня 2023-го командир влаштував дружину у свою бригаду на посаду стрільця, аби організувати їй підвищені виплати. Для дотримання закону вони навіть розлучилися, але все одно перебували у родинних відносинах.

Згодом, пише ДБР, комбриг залучив до схеми двох своїх підлеглих командирів підпорядкованих йому підрозділів, котрі й складали неправдиві документи про буцімто участь жінки у бойових діях на лінії боєзіткнення.

Правоохоронці нарахували, що у такий спосіб із липня 2023-го до квітня 2024 року жінка незаконно отримала понад 922 000 грн додаткової винагороди.

Утім, зауважує відомство, увесь цей час фігурантка несла службу поряд із чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі, а також встигла провести два тижні у Польщі після самовільного залишення частини.

Фото: ДБР

Колишньому комбригу, його дружині та двом підлеглим повідомили про підозру у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Також чоловіки та ще один підлеглий командира підозрюються у службовому підробленні, а жінка – у самовільному залишенні військової частини.

Максимально фігурантам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

На ресурсах 108 бригади та Сил тероборони Герасименко досі вказаний як чинний комбриг.

Військовий та сама бригада наразі не коментували інформацію правоохоронців.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР