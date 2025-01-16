Бывший комбриг 108 бригады ТрО обеспечил жене почти 1 млн грн "боевых" – источник

По данным ГБР, женщина получала боевые, а на самом деле служила рядом с мужем, занималась коневодством, а еще поехала в Польшу после СЗЧ

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении экс-комбрига бригады территориальной обороны, который обеспечил повышенные выплаты своей жене за фиктивное участие в боевых действиях. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе сообщил, что это Дмитрий Герасименко, возглавлявший 108-ю отдельную бригаду ТрО, дислоцированную в Днепропетровской области.

По данным следствия, в конце июля 2023-го командир устроил супругу в свою бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Для соблюдения закона они даже развелись, но все равно находились в родственных связях.

Впоследствии, пишет ГБР, комбриг привлек к схеме двух своих подчиненных командиров подчиненных ему подразделений, которые составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии боестолкновения.

Правоохранители насчитали, что таким образом с июля 2023-го по апрель 2024 года женщина незаконно получила более 922 000 грн дополнительного вознаграждения.

Впрочем, отмечает ведомство, все это время фигурантка несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме, а также успела провести две недели в Польше после самовольного оставления части.

Фото: ГБР

Бывшему комбригу, его жене и двум подчиненным сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Также мужчины и еще один подчиненный командира подозреваются в служебном подлоге, а женщина – в самовольном уходе из воинской части.

Максимально фигурантам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

На ресурсах бригады и Сил теробороны Герасименко до сих пор указан как действующий комбриг.

Военный и сама бригада пока не комментировали информацию правоохранителей.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР