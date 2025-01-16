Бывший комбриг 108 бригады ТрО обеспечил жене почти 1 млн грн "боевых" – источник
Государственное бюро расследований заявило о разоблачении экс-комбрига бригады территориальной обороны, который обеспечил повышенные выплаты своей жене за фиктивное участие в боевых действиях. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе сообщил, что это Дмитрий Герасименко, возглавлявший 108-ю отдельную бригаду ТрО, дислоцированную в Днепропетровской области.
По данным следствия, в конце июля 2023-го командир устроил супругу в свою бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Для соблюдения закона они даже развелись, но все равно находились в родственных связях.
Впоследствии, пишет ГБР, комбриг привлек к схеме двух своих подчиненных командиров подчиненных ему подразделений, которые составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии боестолкновения.
Правоохранители насчитали, что таким образом с июля 2023-го по апрель 2024 года женщина незаконно получила более 922 000 грн дополнительного вознаграждения.
Впрочем, отмечает ведомство, все это время фигурантка несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме, а также успела провести две недели в Польше после самовольного оставления части.
Бывшему комбригу, его жене и двум подчиненным сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Также мужчины и еще один подчиненный командира подозреваются в служебном подлоге, а женщина – в самовольном уходе из воинской части.
Максимально фигурантам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
На ресурсах бригады и Сил теробороны Герасименко до сих пор указан как действующий комбриг.
Военный и сама бригада пока не комментировали информацию правоохранителей.
- В августе 2023 года правоохранители задержали бывшего руководителя Запорожского областного ТЦК – утверждалось, что он организовал повышенные военные выплаты для приближенных лиц.
- В сентябре ГБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области – ведомство заявляло, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривень дочери другого офицера этой части.
- В ноябре 2024 года ГБР сообщило о подозрении полковнику медицинской службы и военнослужащему: по данным следствия, последний оформлял незаконные боевые выплаты медсестре – жене офицера. Женщина тоже получила подозрение.