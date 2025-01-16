Почти 6 млн грн "боевых" из-за халатности насчитал подчиненным командир части – ГБР
Государственное бюро расследований заявило о разоблачении командира воинской части из Черкасской области, который из-за халатности допустил безосновательные боевые выплаты своим подчиненным почти на 6 млн грн.
Речь идет о выплатах доплат 91 военному, которые, по данным правоохранителей, не принимали непосредственного участия в боевых действиях.
ГБР утверждает, что в июне 2023 года командир небрежно отнесся к своим обязанностям, не проверил основания для начисления "боевых" и оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным.
Ведомство оценивает ущерб для бюджета более чем в 5,9 млн грн из-за таких действий военного.
Фигуранта подозревают в халатном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.
Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы.
Правоохранители отметили, что предпринимаются действия по возмещению ущерба.
Подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.
Накануне ГБР заявило о разоблачении экс-комбрига бригады территориальной обороны, обеспечившего повышенные выплаты своей жене за фиктивное участие в боевых действиях. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе сообщил, что это Дмитрий Герасименко, возглавлявший 108-ю отдельную бригаду ТрО.
- В августе 2023 года правоохранители задержали бывшего руководителя Запорожского областного ТЦК – утверждалось, что он организовал повышенные военные выплаты для приближенных лиц.
- В сентябре ГБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области – ведомство заявляло, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривень дочери другого офицера этой части.
- В ноябре 2024 года ГБР сообщило о подозрении полковнику медицинской службы и военнослужащему: по данным следствия, последний оформлял незаконные боевые выплаты медсестре – жене офицера. Женщина тоже получила подозрение.