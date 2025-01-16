Почти 6 млн грн "боевых" из-за халатности насчитал подчиненным командир части – ГБР

Правоохранители хлопочут о мере пресечения в виде личного обязательства

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении командира воинской части из Черкасской области, который из-за халатности допустил безосновательные боевые выплаты своим подчиненным почти на 6 млн грн.

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Речь идет о выплатах доплат 91 военному, которые, по данным правоохранителей, не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

ГБР утверждает, что в июне 2023 года командир небрежно отнесся к своим обязанностям, не проверил основания для начисления "боевых" и оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным.

Ведомство оценивает ущерб для бюджета более чем в 5,9 млн грн из-за таких действий военного.

Фигуранта подозревают в халатном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.

Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы.

Правоохранители отметили, что предпринимаются действия по возмещению ущерба.

Подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

Накануне ГБР заявило о разоблачении экс-комбрига бригады территориальной обороны, обеспечившего повышенные выплаты своей жене за фиктивное участие в боевых действиях. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе сообщил, что это Дмитрий Герасименко, возглавлявший 108-ю отдельную бригаду ТрО.