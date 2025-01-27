ДБР: Заступник командира частини на Дніпропетровщині привласнив "нічників" на 4 млн грн

Підозрюваний перебуває наразі за ґратами, йому може загрожувати до 15 років

Вручення підозри (Фото: ДБР)

У Дніпропетровській області Державне бюро розслідувань затримало заступника командира однієї з військових частин. Повідомляється, що його підозрюють у викраденні приладів нічного бачення на майже 4 млн грн.

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Правоохоронці встановили, що заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити коштовне обладнання. В документах він зазначив, що 24 прилади нічного бачення були "втрачені в бойових умовах".

Однак насправді з'ясувалося, що підозрюваний наказав підлеглим сховати це майно у купі сміття на одному зі складів.

Було проведено обшуки за місцями дислокації військової частини, на її складах, а також за місцем проживання фігуранта справи. Під час них було вилучено речові докази протиправної діяльності.

Заступнику командира повідомили про підозру у привласненні іншого військового майна, яке вчинене зі зловживанням службовим становищем. Фігуранта взяли під варту з правом внесення застави у сумі 7,7 млн гривень.

У разі доведення провини чоловікові може загрожувати до 15 років за ґратами.

Правоохоронці перевіряють інших військових, зокрема командування частини, на причетність до злочину. Також ініційовано проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна в частині.