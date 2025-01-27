Будут судить дельцов, присвоивших генераторы для ВСУ на 5 млн грн – ГБР
Государственное бюро расследований разоблачило командира воинской части, его заместителя, а также двух предпринимателей. По данным следствия, через них было присвоено оборудование более чем на 5 млн грн на закупки генераторов для ВСУ.
Правоохранители установили: коммерсанты, специализирующиеся на продаже электрогенераторных установок, в 2022-м вступили в сговор с заместителем командира воинской части.
Он должен был обеспечить, чтобы подконтрольное дельцам предприятие выиграло контракт на закупку тысячи дизельных генераторов для военных на сумму почти 43 млн грн, поясняют в ГБР.
Ведомство утверждает, что после заключения договора бизнесмены "почти два месяца ничего не делали", вместо этого, воспользовавшись небрежностью командира, заключили дополнительное соглашение.
Общая сумма контракта сохранялась, но объем уже заказанных в Китае генераторов снизили на 133 единицы – их впоследствии присвоили дельцы, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн, отмечают правоохранители.
Командира воинской части подозревают в небрежном отношении к военной службе, а его заместителя – в бездействии военной власти. Первому максимально грозит восемь лет тюрьмы, второму – 10 лет заключения.
Военным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога на 150 000 грн.
Директора одного из предприятий подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении путем злоупотребления служебным положением. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
Заместителя директора другого предприятия будут судить по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и бездействия военной власти. Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой в 5 млн грн залога.
Максимально предпринимателям грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на три года.
Правоохранители направили обвинительный акт в суд.
- 22 января правоохранители сообщили, что в одной из воинских частей Ровенской области женщина-военнослужащая получала денежные выплаты, но отсутствовала на службе. Командир роты получил подозрение в халатности.
27 января Днепропетровской области ГБР задержало заместителя командира одной из воинских частей. Сообщается, что его подозревают в похищении приборов ночного видения почти на 4 млн грн.