Судитимуть ділків, котрі привласнили генератори для ЗСУ на 5 млн грн – ДБР

Командира військової частини підозрюють у недбалому ставленні до служби, його заступника – у бездіяльності військової влади

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило командира військової частини, його заступника, а також двох підприємців. За даними слідства, через них було привласнено обладнання на понад 5 млн грн на закупівлі генераторів для ЗСУ.

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Правоохоронці встановили: комерсанти, що спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022-му вступили у змову з заступником командира військової частини.

Він мав забезпечити, аби підконтрольне ділкам підприємство, виграло контракт на закупівлю тисячі дизельних генераторів для військових на суму майже 43 млн грн, пояснює ДБР.

Відомство стверджує, що після укладання договору бізнесмени "майже два місяці нічого не робили", натомість, скориставшись недбалістю командира, уклали додаткову угоду.

За нею загальна сума контракту зберігалася, але обсяг уже замовлених у Китаї генераторів знизили на 133 одиниці – їх згодом привласнили ділки, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн, зазначають правохоронці.

Командира військової частини підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, а його заступника – у бездіяльності військової влади. Першому максимально загрожує вісім років тюрми, другому – 10 років ув'язнення.

Військовим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави на 150 000 грн.

Директора одного з підприємств підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Заступника директора іншого підприємства судитимуть за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та бездіяльності військової влади. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою у 5 млн грн застави.

Максимально підприємцям загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

22 січня правоохоронці повідомили, що в одній із військових частин Рівненської області жінка-військовослужбовець отримувала грошові виплати, але була відсутня на службі. Командир роти отримав підозру у недбалості.

27 січня Дніпропетровській області ДБР затримало заступника командира однієї з військових частин. Повідомляється, що його підозрюють у викраденні приладів нічного бачення на майже 4 млн грн.