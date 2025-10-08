В Україні за майже чотири роки до суду дійшло кожне 20-те провадження про СЗЧ і дезертирство

Правоохоронці закрили понад 4500 проваджень про самовільне залишення частини й дезертирство, це менш як 2% від загальної кількості

Військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Від січня 2022 року до серпня 2025-го в Україні порушили понад 270 000 кримінальних проваджень за статтями про самовільне залишення частини й дезертирство, лише 5% з них дійшло до суду. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.

За даними прокуратури, у 2022-2025 роках загальна кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за статтею про самовільне залишення військової частини або місця служби склала 218 282, а за статтею про дезертирство – 52 075.

Загальна кількість кримінальних правопорушень, провадження яких закрито: 4011 – за статтею про СЗЧ і 551 – за статтею про дезертирство.

Водночас за вказаний термін підозри за СЗЧ отримали 30 478 осіб, а за дезертирство – 2631 військовий.

До суду за майже чотири роки направлено 13 625 проваджень щодо самовільного залишення частини та 696 проваджень щодо дезертирства.

У березні ДБР повідомляло, що в період з 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року із СЗЧ повернулися майже 21 100 військовослужбовців.

У квітні Сирський заявляв, що деякі підрозділи української армії майже наполовину укомплектовані військовими, які раніше самовільно залишили частини.

30 серпня сплив термін добровільного повернення на службу після СЗЧ.