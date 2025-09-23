"Київ має право на самозахист". Головна з прав людини у ЄС висловилась про мобілізацію в Україні

Оллонгрен назвала "дуже позитивним", що в Україні навіть під час війни і без виборів відбувається дискусія щодо мобілізації

Кайса Оллонгрен (Фото: Anders Wiklund / EPA)

Україна має повне право захищатися і повинна вирішувати, як мобілізовувати людей до війська, заявила в інтерв'ю LIGA.net Кайса Оллонгрен, спеціальна представниця Євросоюзу з прав людини, міністерка оборони Нідерландів (2022-2024).

Журналістка запитала, як чиновниця оцінює внутрішні виклики для України, зокрема в питанні мобілізації, оскільки "багато хто в Україні вважає, що ці заходи суперечать правам людини".

У відповідь міністерка назвала "дуже позитивним" той факт, що навіть під час війни й за відсутності виборів в Україні відбувається "здорова дискусія" щодо мобілізації.

"Україна має повне право на самозахист і, звісно, повинна вирішувати, як мобілізувати людей для своїх Збройних Сил. Ці дебати проходять у належних інституціях – в уряді, парламенті й за участі президента", – вважає Оллонгрен.