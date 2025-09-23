"Київ має право на самозахист". Головна з прав людини у ЄС висловилась про мобілізацію в Україні
Україна має повне право захищатися і повинна вирішувати, як мобілізовувати людей до війська, заявила в інтерв'ю LIGA.net Кайса Оллонгрен, спеціальна представниця Євросоюзу з прав людини, міністерка оборони Нідерландів (2022-2024).
Журналістка запитала, як чиновниця оцінює внутрішні виклики для України, зокрема в питанні мобілізації, оскільки "багато хто в Україні вважає, що ці заходи суперечать правам людини".
У відповідь міністерка назвала "дуже позитивним" той факт, що навіть під час війни й за відсутності виборів в Україні відбувається "здорова дискусія" щодо мобілізації.
"Україна має повне право на самозахист і, звісно, повинна вирішувати, як мобілізувати людей для своїх Збройних Сил. Ці дебати проходять у належних інституціях – в уряді, парламенті й за участі президента", – вважає Оллонгрен.
- У березні 2025-го омбудсмен Лубінець повідомив, що цьогоріч зросла кількість звернень українців щодо порушення прав людини з боку військкоматів.
- У червні головком ЗСУ Сирський розповів, що задля очищення системи мобілізації з ТЦК на інші посади в армії перевели 461 офіцера та інших військовослужбовців.
- У липні міністр оборони Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні переважно відбувається "абсолютно нормально", скандальні ситуації становлять 5-10%.
- У серпні, як і в попередні місяці, Сухопутні війська заявили, що переважна більшість інцидентів з ТЦК цього місяця виявилися фейками або маніпуляціями.
Коментарі (0)