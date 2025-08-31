У серпні 91% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями та фейками – Сухопутні війська

У результаті перевірок двох осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

У серпні переважна більшість інцидентів, пов’язаних з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, виявилися фейками або маніпуляціями. Про це йдеться у статистиці Сухопутних військ Збройних Сил України.

У серпні 198 із 218 інцидентів (91%), пов’язаних з ТЦК, виявилися фейками та маніпуляціями. Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військових, була перекручена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності.

Лише 20 випадків (9%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

→ двох осіб відсторонено від виконання обов’язків;

→ двох осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

→ 16 службових розслідувань тривають.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а дійсно винні порушники були покарані", – йдеться у заяві Сухопутних військ.

30 липня Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні переважно відбувається "абсолютно нормально", скандальні ситуації складають 5-10%.

7 серпня міністр оборони заявив, що з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП будуть зобов’язані носити бодікамери.