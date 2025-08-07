Шмигаль: З 1 вересня усі працівники ТЦК мають носити бодікамери

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

З 1 вересня усі працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть зобов’язані носити бодікамери. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК. З 1 вересня усі працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Шмигаль додав, що у разі порушення правил фіксації для працівників ТЦК передбачена дисциплінарна відповідальність.

"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", – наголосив міністр оборони.

Глава Міноборони акцентував, що наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових камер.

30 липня 2025 року Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні переважно відбувається "абсолютно нормально", скандальні ситуації становлять 5–10%.

31 липня Сухопутні війська повідомили, що у липні переважна більшість інцидентів, пов’язаних з працівниками ТЦК, виявилися маніпуляцією та фейками.