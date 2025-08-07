Шмыгаль: С 1 сентября все работники ТЦК должны носить бодикамеры

Сейчас 85% сотрудников ТЦК и СП обеспечены средствами фиксации

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

С 1 сентября все сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут обязаны носить бодикамеры. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК. С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Шмыгаль добавил, что в случае нарушения правил фиксации для сотрудников ТЦК предусмотрена дисциплинарная ответственность.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", – подчеркнул министр обороны.

Глава Минобороны акцентировал, что сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных камер.

30 июля 2025 года Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине преимущественно происходит "абсолютно нормально", скандальные ситуации составляют 5-10%.

31 июля Сухопутные войска сообщили, что в июле подавляющее большинство инцидентов, связанных с сотрудниками ТЦК, оказались манипуляцией и фейками.