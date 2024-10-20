РФ ударила по енергооб'єкту на Сумщині – знеструмлено понад 37 000 споживачів

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Росіяни вдарили по одному з енергетичних об'єктів у Сумській області – тимчасово знеструмлено понад 37 000 споживачів, повідомило акціонерне товариство "Сумиобленерго".

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Йдеться про жителів 104 населених пунктів Роменщини. Ромни знаходяться на відстані близько 80 кілометрів від російсько-українського кордону.

Мапа: Deepstate

Військова адміністрація Сумщини повідомила, що окупанти здійснили авіаудар по цьому об'єкту – на місці працюють усі необхідні служби.

Також понад 14 000 споживачів у 130 населених пунктах знеструмлені через російську агресію на прикордонних територіях Сумщини, повідомило обленерго.

Раніше ОВА написала, що вночі 20 жовтня зенітники Сил оборони знищили 11 російських дронів-камікадзе типу Shahed.