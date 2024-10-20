РФ ударила по енергооб'єкту на Сумщині – знеструмлено понад 37 000 споживачів
Росіяни вдарили по одному з енергетичних об'єктів у Сумській області – тимчасово знеструмлено понад 37 000 споживачів, повідомило акціонерне товариство "Сумиобленерго".
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Йдеться про жителів 104 населених пунктів Роменщини. Ромни знаходяться на відстані близько 80 кілометрів від російсько-українського кордону.
Військова адміністрація Сумщини повідомила, що окупанти здійснили авіаудар по цьому об'єкту – на місці працюють усі необхідні служби.
Також понад 14 000 споживачів у 130 населених пунктах знеструмлені через російську агресію на прикордонних територіях Сумщини, повідомило обленерго.
Раніше ОВА написала, що вночі 20 жовтня зенітники Сил оборони знищили 11 російських дронів-камікадзе типу Shahed.
- Увечері 19 жовтня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, є поранені.
- Також окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Кривому Рогу – постраждали 17 людей, є пошкодження будівель і машин.
- У ніч на 20 жовтня загарбники вчергове атакували Київ приблизно десятком ударних безпілотників – їх знешкодили на підльоті до столиці.