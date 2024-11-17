Россия подняла в небо стратегическую авиацию: зафиксированы пуски ракет

Мониторинговые каналы пишут, что в воздухе не менее 16 бортов

Российский Ту-95мс (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Рано утром 17 ноября оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию и осуществили пуски ракет. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

В 03:17 в ВС заявили, что зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются около 06:00.

В 05:42 военные сообщили, что стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет.

Приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванек пишет, что в воздухе 16 бортов Ту-95мс (10 взлетели с аэродрома "Оленья" и шесть – с "Энгельса").

В то же время в восточных и центральных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов.

В 06:10 ВС сообщили, что с акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров".