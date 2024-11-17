Россия подняла в небо стратегическую авиацию: зафиксированы пуски ракет
Рано утром 17 ноября оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию и осуществили пуски ракет. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
В 03:17 в ВС заявили, что зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются около 06:00.
В 05:42 военные сообщили, что стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет.
Приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванек пишет, что в воздухе 16 бортов Ту-95мс (10 взлетели с аэродрома "Оленья" и шесть – с "Энгельса").
В то же время в восточных и центральных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов.
В 06:10 ВС сообщили, что с акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров".
- Ранним утром 11 ноября Россия тоже поднимала в небо стратегическую авиацию, из-за чего почти по всей Украине была тревога, а в ряде областей и Киеве внедрили превентивные экстренные отключения света. Тогда была информация о 13 бортах Ту-95мс и МиГ-31К.
- Но пуски ракет оказались имитационными – в ЦПД объяснили, что Россия делает это, чтобы поддерживать стратегическую авиацию в готовности, а также для психологического давления на украинцев.
- 15 ноября была активность российских бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья". Пять самолетов совершили пусковые маневры в районе Каспия, однако ракеты в воздушном пространстве Украины не фиксировались.