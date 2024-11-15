Россия подняла в небо шесть бортов стратегической авиации

Воздушные силы предупредили о взлете "тушек" с аэродрома "Оленья"

Бомбардировщик ТУ-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Рано утром 15 ноября фиксируется активность шести российских бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Об этом предупредили Воздушные силы ВСУ.

Российские "тушки" совершают полет в юго-восточном направлении.

В случае ракетной угрозы Воздушные силы сообщат дополнительно и призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил, что если это боевой вылет, то подлет к Энгельсу будет ориентировочно в 06:30 – 07:20.