Россия подняла в небо шесть бортов стратегической авиации
Рано утром 15 ноября фиксируется активность шести российских бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Об этом предупредили Воздушные силы ВСУ.
Российские "тушки" совершают полет в юго-восточном направлении.
В случае ракетной угрозы Воздушные силы сообщат дополнительно и призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил, что если это боевой вылет, то подлет к Энгельсу будет ориентировочно в 06:30 – 07:20.
- Рано утром 11 ноября Россия тоже поднимала в небо стратегическую авиацию, из-за чего почти по всей Украине была тревога, а в ряде областей и Киеве внедрили превентивные экстренные отключения света. Тогда была информация о 13 бортах Ту-95МС и МиГ-31К.
- Но пуски ракет оказались имитационными – в ЦПД объяснили, что Россия делает это, чтобы поддерживать стратегическую авиацию в готовности, а также для психологического давления на украинцев.